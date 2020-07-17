Экс-полузащитник «Спартака» Андре Шюррле объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной Германии и московского футбольного клуба «Спартак» Андре Шюррле заявил о завершении карьеры. 29-летний полузащитник отметил, что решение назрело уже давно.
Мне больше не нужно аплодисментов. Ты должен играть определённую роль в деле, чтобы выжить, в противном случае ты потеряешь работу и не найдёшь новую, — сказал футболист в интервью Spiegel.
15 июля спортсмен аннулировал свой контракт с немецким клубом «Боруссия Дортмунд», игроком которого стал в 2016 году.
В 2019 году руководство «шмелей» отдало Шюррле в годичную аренду московскому «Спартаку». За «красно-белых» полузащитник провёл 13 матчей, забив один гол.
Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии». Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Владелец «красно-белых» Леонид Федун прокомментировал решение, назвав трансфер Шюррле финансовым провалом.
Добавьте наши новости в избранные источники