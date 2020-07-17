Экс-полузащитник «Спартака» Андре Шюррле объявил о завершении карьеры

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе на 300 тысяч за средний палец, направленный в сторону болельщиков в матче 29-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) против «Уфы» (1:1).

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе на 300 тысяч за средний палец, направленный в сторону болельщиков в матче 29-го...