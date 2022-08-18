Тренер рассказал, от чего зависит успех Дзюбы в турецком клубе Валерий Непомнящий оценил переход Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба

Бывший главный тренер турецких клубов «Анкарагюджю» и «Генчлербирлиги» Валерий Непомнящий оценил для Metaratings.ru переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демиспор». С точки зрения специалиста, россиянин может составить конкуренцию итальянскому форварду Марио Балотелли.

Он хочет дальше играть и проявлять себя, дай бог, чтобы у него все получилось в Турции. Не могу сказать правильный ли выбор он сделал... Сможет ли Дзюба выиграть конкуренцию у Балотелли? Это будет зависеть от Артема, Балотелли тоже игрок возрастной. Надо еще, чтобы попался подходящий тренер, который хорошо впишет команду. Поэтому успех Дзюбы в Турции во многом зависит от удачи, — сказал Непомнящий.

О переходе Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор» стало известно 18 августа.

По информации «Спорт-Экспресса», 33-летний россиянин будет зарабатывать в новой команде около € 1,5 млн.

В мае Дзюба покинул «Зенит» и находился в статусе свободного агента. В составе сине-бело-голубых футболист стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.