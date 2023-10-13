Тренер оценил решение провести матч сборной России в турецком отеле Тренер Билялетдинов: в турецких отелях есть приличные стадионы

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Решение о проведении ближайшего матча сборной России по футболу на стадионе отеля в Турции вызывает удивление, рассказал «Газете.Ru» известный тренер Ринат Билялетдинов. Однако, по его словам, в некоторых гостиницах этой страны есть приличные арены.

Конечно, это странно. Понятно, что в Турции есть отели со стадионами, с трибунами. Есть достаточно приличные стадионы, не чисто тренировочные. Не 20-тысячники, но хорошие. Тут еще важно, в каком отеле будут играть, — отметил специалист.

Как пишет издание, сборная России проведет 16 октября на территории отеля в Турции игру против национальной команды Кении. Ранее 12 октября россияне с минимальным перевесом в 1:0 смогли одолеть на товарищеской встрече в Москве другую африканскую команду — из Камеруна. Единственный гол оформил нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов после розыгрыша углового и подачи Сергея Пиняева.

Накануне ряд СМИ сообщил, что игрок украинской футбольной команды «Шахтер» Александр Распутько сбежал в Россию и попросил политического убежища. Отмечается, что спортсмен пропал после матча в Бельгии и не вернулся на Украину. 19-летний спортсмен должен был вылететь на родину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось.