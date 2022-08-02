Тренер оценил переход футболиста Миранчука из «Аталанты» в «Торино» Тренер Семин: эффективность Миранчука в «Торино» зависит от требований нового наставника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Миранчук

Успех футболиста Алексея Миранчука после потенциального перехода из клуба «Аталанта» в «Торино» во многом зависит от того, какие требования предъявит к спортсмену новый наставник, заявил тренер Юрий Семин. По его мнению, которое приводит KP.RU, немаловажным фактором в этом вопросе также является роль Миранчука в новой команде.

В первую очередь, знать, какая роль ему будет отведена в новой команде, если он перейдет. Это, наверное, первое. И второе — есть требования у тренера, которые надо знать, и, если ты подходишь этим требованиям, надо переходить. Не подходишь, значит, надо оставаться или искать другую команду. Простая ситуация, — пояснил Семин.

Он также назвал «Торино» хорошим клубом, однако признал, что в последнее время команда не показывает значительных результатов. Вместе с этим тренер предположил, что Миранчука ожидают некоторые трудности после перехода в новый коллектив.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико отреагировал на информацию о том, что клуб готов продать российского полузащитника Алексея Миранчука. По словам функционера, эти слухи не соответствуют действительности.