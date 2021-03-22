Тренер объяснил, в чём футболистки-женщины сильнее мужчин

https://static.news.ru/photo/2d46a324-8b06-11eb-a81f-96000091f725_660.jpg Фото: wfccska/vk.com

Российский тренер Александр Григорян, возглавлявший «Анжи» и женский клуб ЦСКА, рассказал о преимуществах футболисток-женщин над мужчинами.

Они сильнее в своей целеустремленности. Они преданнее делу. Этому есть своё объяснение: в женском футболе нет таких денег. Следовательно, спортивная составляющая становится на первое место. Лучшие из футболисток-девушек проявляют мужские качества в гораздо больших пропорциях, чем мужчины, — сказал Григорян.

Он добавил, что в России недооценивают интеллектуальные возможности женщин, из-за чего, по его словам, «мы и ж...». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

31 декабря аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола назвала себя дочерью легендарного игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, писал NEWS.ru.