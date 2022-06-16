Тренер молодежной сборной возглавил «Нижний Новгород» вместо Кержакова Галактионов возглавил ФК «Нижний Новгород», который тренировал Кержаков

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Михаил Галактионов

Тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов возглавил «Нижний Новгород», говорится в сообщении, опубликованном на сайте команды. Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Финансовые условия соглашения не уточняются. Тренер будет совмещать должности в клубе и в национальной команде.

При выборе тренера мы опирались на долгосрочное планирование. Михаил Галактионов — профессионал с огромным опытом работы с молодыми футболистами, которому мы можем доверить построение системы: развитие игроков внутри клуба, раскрытие талантов, привлечение в команду молодежи, — заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Предыдущим тренером нижегородцев был бывший футболист сборной России Александр Кержаков. Он покинул команду вместе с двумя помощниками.

1 июня Кержаков заявил о том, что «Нижний Новгород» не предложил ему продлить контракт, срок действия которого истек. Специалист возглавил команду перед началом минувшего сезона. Под его руководством дебютант Российской премьер-лиги занял в чемпионате России 11-е место и сохранил прописку в элитном дивизионе.