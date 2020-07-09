Тренер «Локомотива» прокомментировал ничью со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/f20d0114-c165-11ea-a7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclmnews/twitter.com

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал результаты гостевого матча 27-го тура против столичного «Спартака», закончившуюся со счётом 1:1.

Матч «Спартак» — «Локомотив» прошёл в среду, 8 июля. На 38-й минуте нападающий «красно-белых» Эсекель Понсе в прыжке забил мяч в ворота Антона Конченкова. Спустя четыре минуты Сергей Лапочкин не только назначил пенальти в ворота хозяев, но и удалил главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, показав две карточки подряд за лишние разговоры и крики на судью. 11-метровый успешно реализовал полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.

Мне неинтересно [обсуждать удаление Тедеско]. Это проблемы «Спартака» и Тедеско. Мы ждали пресс-конференцию 40 минут, команда уже ждет меня в автобусе, — цитирует ТАСС Николича.

Также тренер рассказал, что после серии из двух матчей «Спартака» без побед, его команда рассчитывала, что соперник будет больше атаковать.

Во втором тайме мы заменили несколько игроков, больше контролировали матч и были ближе к победе. Я помню, что «Спартак» выиграл 3:0 в первом круге чемпионата, но надо учитывать, что нам не хватало целой серии травмированных игроков, но мы приехали, чтобы выиграть и увезти три очка. Мы максимально играли на последних минутах, но, к сожалению, нам не удалось забить второй гол, — поделился тренер.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 27 матчах. В следующем туре команда Николича 12 июля дома встретится с «Уфой».

Как писал NEWS.ru ранее, главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско назвал судейство в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» предвзятым.