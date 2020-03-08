Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Футбольный клуб «Локомотив» обыграл в матче чемпионата России грозненский «Ахмат» со счётом 1:0. Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов после игры заявил, что ничья была бы справедливым результатом.

Эмоции отрицательные оставил матч. Первый тайм был достаточно ровный, но «Локомотив» был острее в атаках. Во втором мы бегали без мяча в основном, где-то мы перетерпели, потому что мы играли...