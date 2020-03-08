Старший тренер футбольного клуба «Локомотив» Олег Пашинин после победы над грозненский «Ахматом» со счётом 1:0 в 21-м туре чемпионата России подвел итоги встречи и назвал победу подопечных заслуженной.
Самое главное для нас — результат, мы давно на своём стадионе не выигрывали, рады, что удалось сделать подарок нашим болельщикам и болельщицам. Именно девушкам мы посвящаем этот результат. Зная ситуацию «Терека», извините, «Ахмата», результат был важен и для них тоже. Матч был разный: временами нам удавалось контролировать игру, временами — сопернику. В целом, победа заслуженная, могли больше забивать, если бы рационально распоряжались силами. Понятно, что удаление внесло коррективы, но ребята выстояли, — сказал Пашинин на послематчевой пресс-конференции.
NEWS.ru ранее информировал, что главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин был дисквалифицирован на одну игру.
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