https://static.news.ru/photo/ff790488-e222-11e9-a4bc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу в 11-м туре чемпионата России над петербургским «Зенитом» со счётом 1:0.

Есть результат, есть победа. Не хватило братьев Миранчуков. Но они для нас незаменимые игроки, — сказал Сёмин на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, 72-летний специалист объяснил своё поведение после гола Гжегожа Крыховяка, когда в воздухе начал с долей иронии показывать прямоугольник.

Наверное, я неправильно отреагировал. Но я был в своей зоне, это эмоции тренера. Я хотел, чтобы всё было честно: смотрели и одни, и другие эпизоды. Слава богу, что посмотрели эпизод, когда не засчитали гол в наши ворота. Смолов забил потрясающий гол головой, но до этого был какой-то мелкий фол. Поэтому вернули всё назад. У меня лично как было понимание, что VAR нужен, так и осталось, — заключил он.

Как писал News.ru, московский «Локомотив» выиграл со счётом 1:0 у «Зенита» в матче чемпионата России. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена».