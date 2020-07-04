Тренер «Локомотива» об игре с «Сочи»: VAR убивает футбол

https://static.news.ru/photo/bb202bcc-be31-11ea-a921-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: fclm.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич отреагировал на нулевую ничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

К сожалению, мы сегодня потеряли два очка. Понятно, что команды приезжают играть в оборонительный футбол, у нас было 80 процентов владения мячом во втором тайме, но нам не хватает эффективности на последней стадии, мы даже не смогли реализовать пенальти. Нам надо стараться быть более эффективными. Больших проблем перед нашими воротами не было — это позитивно, но очевидно, что нам надо находить пути решения, когда соперник защищается вдесятером, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос NEWS.ru относительно решений арбитров не засчитывать ни один гол из трёх возможных, он отметил, что остановки VAR немного кушают, убивают футбол, но комментировать эти решения бессмысленно. Арбитры всё посмотрели.

Как писал NEWS.ru, в матче 26-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

В других матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, «Тамбов» переиграл московский «Спартак» со счётом 3:2, а «Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью, ранее писал NEWS.ru.