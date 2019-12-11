https://static.news.ru/photo/8ff4885e-1c2d-11ea-bed0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Корниленко Фото: kc-camapa.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера самарских «Крыльев Советов» Сергея Корниленко на шесть матчей (три из них — условно) по итогам встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» (2:3).

Корниленко во время матча толкнул ассистента главного арбитра, за что получил красную карточку. Также он оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Помимо этого, самарский клуб оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. За подобное нарушение «Урал» должен заплатить 20 тысяч.

Ранее КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 530 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова», писал NEWS.ru.