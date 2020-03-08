https://static.news.ru/photo/40e8a658-6220-11ea-9d17-fa163e074e61_660.jpg Сергей Матвеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал победный матч чемпионата России против московского «Спартака».

Первый тайм был больше за «Спартаком», чем за нами, да и начало второго тайма тоже. Соперник был агрессивнее, но замены привели к победе. Мы рады, что двигаемся в правильном направлении, — сказал Матвеев журналистам.

Болельщики во время матча освистали нападающего «Краснодара» Ари. Тренер рассказал, как относится к этому.

Никак. Это болельщики, ничего страшного. Что касается травмы, завтра будем диагностировать и поймём, — пояснил Матвеев.

Он также прокомментировал тот факт, что защитник Александр Мартынович был вызван в сборную Белоруссии на матч с командой Грузии.

Матч по сборной открыт, он только начинает заниматься в общей группе. Всё будет обсуждаться, насколько будет готов. Надеемся, что он поможет нам в следующей игре с «Сочи», — заключил Матвеев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в матче забил нападающий краснодарской команды Ари, точно пробив пенальти на 71-й минуте матча.