«Не было команды»: Тренер «Краснодара» о разгромном поражении от «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев отреагировал на разгромное поражение от столичного «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:6.
Трудно найти какие-то слова. Наше руководство и болельщики не заслуживают такой игры команды на поле. Не было команды, мы не доработали во всех сферах, поэтому и получили такой счёт на табло, — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
Он также отказался комментировать свою отставку.
Вопросы к руководству, я не готов на это отвечать, — заключил специалист.
Как писал NEWS.ru, московский «Спартак» на своем поле разгромил «Краснодар». Встреча 21 тура РПЛ завершилась со счетом 6:1.