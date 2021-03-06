«Не было команды»: Тренер «Краснодара» о разгромном поражении от «Спартака»

https://static.news.ru/photo/75f33056-7f71-11eb-b84e-96000091f725_660.jpg Мурад Мусаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев отреагировал на разгромное поражение от столичного «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:6.

Трудно найти какие-то слова. Наше руководство и болельщики не заслуживают такой игры команды на поле. Не было команды, мы не доработали во всех сферах, поэтому и получили такой счёт на табло, — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Он также отказался комментировать свою отставку.

Вопросы к руководству, я не готов на это отвечать, — заключил специалист.

Как писал NEWS.ru, московский «Спартак» на своем поле разгромил «Краснодар». Встреча 21 тура РПЛ завершилась со счетом 6:1.