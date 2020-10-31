Тренер «Химок» не считает поражение «Зениту» закономерным исходом матча

https://static.news.ru/photo/eca12a38-1c47-11eb-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Черевченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко не считает поражение петербургскому «Зениту» закономерным исходом матча 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:2.

Были хорошие моменты. Они забили свои голы, мы — нет. Хорошо сыграли начало первого и второго тайма. Будем разговаривать и анализировать игру. По горячим следам нет смысла говорить. Не могу сказать, что результат закономерен, но проведённые замены точно не стали для нас хуже, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

Во время матча Арсений Логашов получил травму. Характер повреждения пока неизвестен.

Игра состоялась 1 ноября на «Арене Химки» в Московской области. Первый мяч пересёк линию ворот «Химок» на 18-й минуте. Гол забил Андрей Мостовой.

Второй мяч в ворота подмосковной команды отправил Александр Ерохин. Окончательный счёт встречи игрок установил на 78-й минуте.

По итогам матча «Зенит» набрал 27 очков и сравнялся со «Спартаком». Однако московский клуб уступает «сине-бело-голубым» по разнице забитых и пропущенных мячей. Поэтому клуб из города на Неве и вышел на первое место в турнирной таблице.

Ранее NEWS.ru приводил комментарий главного тренера «Зенита» Сергея Семака по итогу матча.