https://static.news.ru/photo/83dd16aa-d946-11e9-a106-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий принял участие в акции в поддержку актёра Павла Устинова, которого осудили на три с половиной года за «применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОНа» во время несогласованной акции 3 августа в Москве.

В Stories в Instagram он приложил фотографию: «Я/МЫ Павел Устинов».

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. По версии следствия, мужчина оказал сопротивление сотруднику ОМОНа при задержании на несогласованной протестной акции 3 августа, из-за чего правоохранитель получил вывих плеча.

instagram.com/leonid.slutsky

Как сообщал News.ru, сам подсудимый отказался признавать свою вину. Устинов настаивает, что в районе проведения акции он оказался случайно, а насилия к росгвардейцу не применял. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку приговору актёру Павлу Устинову. Также он заявил, что по данной ситуации не стоит делать обобщающих выводов.