Тренер ФК «Зенит» Семак оценил матч с «Уралом»

https://static.news.ru/photo/77a1f3e8-faa0-11ea-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его подопечные не приложили достаточно усилий для того, чтобы обыграть екатеринбургский «Урал».

Тяжёлая игра. Не так ярко играли в атаке и допускали ошибки в обороне. Одна из них привела к пропущенному мячу. Расстроены потерей двух очков, но мы сами не сделали достаточно для победы. Вопрос не в быстром мяче, а в качестве игры. Мы должны всегда держать уровень, на который способны наши футболисты, выжимать максимум в каждом матче. Сегодня этого не произошло — ни в начале матча, ни в конце. Старались, но наших усилий для победы оказалось недостаточно, — подчеркнул наставник «сине-бело-голубых» на пресс-конференции.

Он добавил, что его футболисты в каждом матче выходят играть на победу. Сегодняшний матч никого не расстроил.

Абсолютно не согласен, что результат равносилен поражению. Это ничья. Сегодня мы не смогли победить. Мы не расстроены, это потеря очков. Будем готовиться к следующему матчу, — цитирует РИА Новости Семака.

Как писал NEWS.ru, в субботу, 19 сентября, на стадионе в Екатеринбурге в рамках восьмого тура РПЛ местный «Урал» принимал действующего чемпиона — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась вничью — 1:1.

Прошедший матч «Урал» посвятил 90-летию основания екатеринбургского коллектива. Игра началась с гола, забитого форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой после прострела Данила Кругового с левого фланга на 4-й минуте.