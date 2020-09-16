Тренер ФК «Родина» остался доволен игрой в матче со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/57889350-f84d-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Денис Лактионов прокомментировал поражение московскому «Спартаку» со счётом 1:5 в матче элитного группового раунда со счётом 5:1.

Я горжусь своими футболистами, они сделали максимум, играли все девяносто минут и держали соперника в напряжении. Забили гол, это важно для нас, потому что мы молоды и продолжаем развиваться. Первый тайм, можно сказать, играли по счёту. Во втором, уступая один мяч, вышли сравнять счёт. Было несколько моментов для этого, но не смогли воспользоваться. В целом доволен игрой, — сказал Лактионов на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, команда выполнила всё, что запланировала и на первый, и на второй тайм.

Наставник столичной команды будет рад, если его подопечный Магомедхабиб Абдусаламов, который отличился в матче против «красно-белых» голом, перейдёт в РПЛ или английские «Челси», «Тоттенхэм».

Для нас любое повышение в классе приятно вдвойне. Если всё получится, а у него есть все качества для этого, будем рады за него, — заключил он.

Ранее московский «Спартак» обыграл столичную «Родину» со счётом 5:1 в матче группового этапа Кубка России по футболу. Матч прошёл на «Открытии Арене». Отмечается, что среди «красно-белых» забивали Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53-я), Лукас Айртон (56-я), Роман Зобнин (59-я) и Эсекьель Понсе (81-я). За «Родину» отличился Магомедхабиб Абдусаламов (61-я).

Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско объяснил победу над «Родиной» в матче элитного группового раунда со счётом 5:1.