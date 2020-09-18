Тренер ФК «Енисей» подтвердил переход в болгарскую «Славию»

https://static.news.ru/photo/09ed73e8-fa52-11ea-ac28-fa163e074e61_660.jpg Александр Тарханов Фото: фк-енисей.рф

Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов подтвердил информацию о скором переходе в болгарский ФК «Славия».

Ранее о том, что Тарханов будет тренировать клуб из Софии, сообщал президент «Славии» Венцеслав Стефанов.

Да, это правда. Я получил предложение от президента клуба, у нас есть договорённости, но контракт ещё не подписан. В ближайшее время я покину «Енисей», в понедельник я планирую вылететь в Москву, — сообщил тренер агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что сроке контракта с руководством болгарского клуба он ещё не обсуждал.

Я раньше уже работал в «Славии», и работал хорошо, подготовив несколько молодых ребят. Мы хорошо знакомы с президентом клуба, — добавил Тарханов.

Красноярский клуб «Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге. По итогам восьми матчей команда набрала 14 очков и занимает 12-е место. «Славия» 27 августа вылетела из Лиги Европы после поражения албанскому клубу «Кукеси».

Ранее NEWS.ru писал, что в феврале руководство «Енисея» уволило спортивного директора Дениса Петровского за передачу клубных аккаунтов в социальных сетях посторонним лицам.