Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 0:3 а матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Надо признать, что исполнительское мастерство ЦСКА было выше. Футбол — такая игра, где один момент может перевернуть всё, — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.
Также специалист обратил внимание на отсутствие Дениса Глушакова.
В центральной зоне нужны мобильные и играющие игроки, для нас потеря любого такого футболиста — плохо, они те, кто может сыграть один в один. Такие потери всегда будут сказываться. Дениса очень не хватало, — заключил он.
Ранее главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о победе над грозненским «Ахматом», писал News.ru.