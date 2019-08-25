Надо признать, что исполнительское мастерство ЦСКА было выше. Футбол — такая игра, где один момент может перевернуть всё , — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

Также специалист обратил внимание на отсутствие Дениса Глушакова.

В центральной зоне нужны мобильные и играющие игроки, для нас потеря любого такого футболиста — плохо, они те, кто может сыграть один в один. Такие потери всегда будут сказываться. Дениса очень не хватало, — заключил он.