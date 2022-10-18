Тренер Дмитрий Хохлов выиграл суд у Facebook из-за своей фамилии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Хохлов

Футбольный тренер Дмитрий Хохлов выиграл суд у Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) из-за того, что соцсеть ранее считала его фамилию оскорблением украинцев, передает Telegram-канал Mash. Теперь компания должна ему 65,5 миллиона рублей. Cуд также постановил разблокировать все посты и профиль Хохлова.

Солнцевский суд Москвы обязал соцсеть выплатить [чуть меньше требуемой] в 64 миллиона «за вред имени», один миллион — компенсации и еще задонатить 571 тысячу за услуги адвоката, — отмечается в канале.

Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии в сентябре прошлого года. Администраторы соцсети регулярно блокировали его аккаунты, воспринимая фамилию как пренебрежительное название украинцев.

Так как Facebook является приверженцем политики борьбы с национализмом, слово «хохлы» и все его производные регулярно становятся объектом блокировки — в зависимости от того, где они встречаются. Из-за этого алгоритма страдает не только сам тренер, но и те, с кем он общается в соцсети. Ситуацию также усугубляет тот факт, что Хохлов является известной персоной.