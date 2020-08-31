Тренер «Динамо» прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/c417a76e-eb95-11ea-84a0-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результаты жеребьёвки второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором столичный коллектив встретится с «Локомотивом» из Тбилиси.

По словам специалиста, целенаправленно своих будущих соперников «бело-голубые» не изучали. Однако в ближайшее время динамовцы обязательно посмотрят несколько игр грузинских железнодорожников.

Поэтому в данном случае могу сказать только общие слова о грузинском футболе: там всегда хватало хороших техничных футболистов, а команды стремятся играть в атакующий футбол. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьёзно готовиться, — цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

Также главный тренер столичного клуба отметил, что «бело-голубые» стремились участвовать в еврокубках. Поэтому чтобы пройти дальше по сетке второго по значимости континентального клубного турнира, россиянам нужно быть готовыми сыграть как «дома», так и в «гостях».

В этом сезоне все пары второго отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей. Матчи пройдут 17 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Как ранее писал NEWS.ru, «Динамо» является фаворитом в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Локомотива» (Тбилиси), заявил главный тренер грузинского клуба Гия Чиабришвили.