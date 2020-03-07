https://static.news.ru/photo/3a9b2470-608f-11ea-87f0-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков положительно оценил игру нападающего команды Николая Комличенко, который принёс победу москвичам.

Коля может продавить оборону. То, что он забил два мяча, говорит о его высоком мастерстве. То, что он не вышел со «Спартаком», это было моё решение. Он принёс нам три очка, молодец. Поздравляю его с первыми очками и призом лучшему игроку матча, — сказал Новиков журналистам.

В первом тайме Комличенко забил гол из офсайда, который в итоге был отменён.

Был офсайд или нет — судья принял решение после просмотра, мы вынуждены подчиниться. Единственный момент, который не нравится, что команда тратит эмоции после гола. Очень тяжело после отмены гола перестроиться и вернуться в игру. Я рад, что команда хорошо отреагировала, и после гола они только добавили, — добавил Новиков.

Он также рассказал, что полузащитник «Динамо» Артур Юсупов получил травму передней поверхности бедра и вернётся в расположение общей группы через одну игру.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).