Тренер ЦСКА считает, что несколько игроков перенесли коронавирус в феврале

https://static.news.ru/photo/348fc150-7d5c-11ea-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Тренер по физической подготовке футбольного клуба ЦСКА Паулино Гранеро считает, что он и несколько игроков, чьи имена не назвал, могли перенести инфекцию коронавируса в феврале на сборах коллектива в Испании.

Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное, — цитирует Паулино Diario de Almería.

Кроме того, 50-летний специалист рассказал, что сейчас находится в Мадриде вместе с семьёй.

Сейчас я две недели не буду выходить из дома. Повезло, что у меня большой дом и я могу жить в нём, какое-то время не пересекаясь с женой и детьми. Мы видимся, только когда выходим каждый на свой балкон, — добавил он.

По данным на 13 апреля, всего в мире инфекцией коронавируса заразились 1 850 527, более 114 тысяч умерли, более 430 тысяч выздоровели.

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