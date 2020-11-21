Тренер ЦСКА оценил игру с «Сочи» и объяснил свой конфликт с судьями

https://static.news.ru/photo/a0a6f058-2cc9-11eb-a823-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Сочи» со счётом 1:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Начало игры и концовку мы контролировали. Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак, качественного завершения, заменами пытались усилиться, чтобы забить, но мы смотрелись не очень хорошо — это всё отмазки, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «армейцев» коснулся темы кадровых потерь клуба.

Сразу четыре игрока отсутствовали в заявке: Васин, Дзагоев, Кучаев и Карпов. По разным причинам не было ребят. Если кто-то выпадает, то сложно прокомментировать. Дивеев, который ранее получил перелом носа со смещением, вышел на поле без маски. Игорь боец, выбора не было. Достаточно неудобно играть в маске, мы заклеили травмированное место, — рассказал специалист.

Матч для белорусского наставника не прошёл без небольшого конфликта. Во время встречи наставник получил жёлтую карточку, однако причины так и не стали ясны.

Плохой подкат. Должны были дать вторую жёлтую Константину Марадишвили, но между мной и им судья выбрал меня, — отшутился Гончаренко.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Динамо» также сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ. Встреча прошла на домашнем для «красно-белых» стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.