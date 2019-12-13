https://static.news.ru/photo/e41c87ca-1d71-11ea-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА (Москва) Виктор Гончаренко, комментируя свою трёхматчевую дисквалификацию, заявил, что ему понятна ситуация, когда уходит полстадиона с матча, а телевизионные камеры направлены только на него.

У нас половина стадиона уходит во время матчей с трибун, а оператор бегает за мной, снимает меня, никто это не показывает. Тогда нужно все камеры на меня направить, контролировать мои действия, — приводит слова тренера « Чемпионат ».

Он добавил, что не ищет оправданий, но ситуация ему непонятна.

Как сообщалось, Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на три игры (одну — условно) за нецензурные выражения в адрес судьи после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Кроме того, тренер был оштрафован на 100 тысяч рублей. Наставник «армейцев» после матча с «Краснодаром» в нецензурной форме обвинил арбитров в том, что они занимаются не тем, чем следует, писал NEWS.ru.