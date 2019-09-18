https://static.news.ru/photo/9f3aed02-dac5-11e9-b3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Трём болельщикам футбольного клуба ЦСКА запретили в течение года посещать стадионы за бросание петард во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».

Двое жителей Москвы и житель Нижнего Новгорода свою вину признали. Также их оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Как установил суд, 15 сентября 2019 года мужчины во время матча в разное время использовали пиротехнические изделия путём их поджога, бросали их на трибуну под ноги или под сиденье, чем создали угрозу собственным жизням и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков, находящихся на трибуне, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Саранска.

Перед матчем Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил, что команда будет делать всё для победы в матче, писал News.ru.