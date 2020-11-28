Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/2ea0ef3c-318c-11eb-92f5-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: fc-zenit.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил травму в матче с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

Игра закончилась вничью. Командам не удалось забить ни одного гола в ворота друг друга. На этот матч Дзюба вышел с капитанской повязкой впервые с момента скандала, связанного с обнародованием видео, где он занимается мастурбацией.

В конце матча нападающий получил травму. Дзюба покидал поле, держась за пах. Его заменил Даниил Шамкин. По имеющимся предположениям, Дзюба повредил приводящую мышцу, передаёт Sports.ru.

Несмотря на ничью с тульской командой, «Зенит» с 32 очками продолжил лидировать в турнирной таблице, обгоняя московский ЦСКА по дополнительным показателям. При этом у армейцев есть игра в запасе. «Арсенал» располагается на 13-й строчке.

Как ранее передавал NEWS.ru, 24 ноября «Зенит» уступил в гостях итальянскому «Лацио» со счётом 1:3 в матче Лиги чемпионов.