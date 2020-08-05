Трансфер Урунова обошёлся «Спартаку» в €1,5 млн

https://static.news.ru/photo/4da74294-d71b-11ea-a1c6-fa163e074e61_660.jpg Остон Урунов Фото: spartak.com

Переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак» обошёлся столичному клубу в €1,5 млн.

Такие данные приводит портал transfermarkt.ru.

До этого председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов не назвал сумму перехода футболиста в «Спартак». По его словам, информация о сумме контракта в €5 миллионов, которая звучала в прессе, «далека от истины».

Урунов сыграл в российском футбольном чемпионате 10 матчей за «Уфу». До этого он провёл 55 матчей в Суперлиге Узбекистана, выступая за «Навбахор» и ташкентский «Локомотив». За национальную сборную Узбекистана полузащитник дебютировал в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, уже известен номер, под которым Урунов будет выходить за «красно-белых».