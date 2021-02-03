Кокорин в составе «Фиорентины» может сыграть с «Интером» 5 февраля

https://static.news.ru/photo/96cd44d0-6656-11eb-9afb-96000091f725_660.jpg Александр Кокорин Фото: vk.com/transfootb_russia

Футболист Александр Кокорин может сыграть с «Интером» в составе итальянской «Фиорентины». Его трансфер подтверждён.

Встреча «Фиорентины» с «Интером» пройдёт 5 февраля во Флоренции. Источник в «фиалках» сообщил, что необходимые документы по трансферу получены, сообщает Firenze Viola.

«Фиорентина» сможет рассчитывать на российского нападающего Кокорина уже в следующем матче чемпионата. Только что был получен документ, подтверждающий международный трансфер футболиста из московского «Спартака» в «Фиорентину», — цитирует издание источника.

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком итальянской «Фиорентины» 27 января. Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Трансфер обошёлся «фиалкам» в €4,5 млн.

Итальянские СМИ и болельщики клуба противоречиво восприняли новость о переходе Александра. Многие отметили его любовь к развлечениям и невероятную способность попадать в скандальные истории. Разумеется, не был обделён вниманием и его тюремный срок, который он получил за драку в центре Москвы. Сам Кокорин, впрочем, был твёрдо намерен ухватиться за эту возможность — по словам 29-летнего футболиста, это может быть его последним шансом заиграть в Европе.

Как ранее писал NEWS.ru, Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.