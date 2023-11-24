Матч сборной РФ с Кубой может попасть в Книгу рекордов России

Фото: Evgeny Filippov/Global Look Press

Товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза. При это в Реестре рекордов России корреспонденту NEWS.ru пояснили, что мероприятие может оказаться в Книге, но не в самом реестре. Сообщалось, что основанием для внесения в Книгу стало то, что в игре забили мячи максимальное число футболистов — восемь.

В Книгу рекордов России могут и попасть. В новости, которую запустил какой то Telegram-канал, упоминается Книга рекордов России. Думаю, что пиар не более. Обычно регистрируют количество голов в матче или количество голов у игрока. Сомнительный рекорд конечно. 8 именитых игроков забили голы дворовой команде из Кубы. Могли бы и 50 забить, — заявили в Реестре рекордов России.

Впервые новость о внесении результатов в Книгу рекордов России появился в Telegram-канале «Мутко против». Автор канала утверждал, что результат будет внесен как в печатную версию, так и в онлайн-вариант Книги. Также, по его словам, церемония внесения должна состояться в начале декабря, а участие в ней могли принять Валерий Карпин и руководство РФС.

В составе национальной команды голы забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

В октябре сообщалось, что ФИФА допустила до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет. Отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине.