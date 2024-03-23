Товарищеский матч между Сербией и Россией начался с минуты молчания

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Минута молчания в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» прошла перед товарищеским матчем между сербской «Црвеной звездой» и петербургским «Зенитом». Игра состоялась в Белграде.

На трибунах фанаты вывесили огромный баннер «Москва 22.03. Скорбим». Товарищеский матч в Белграде начался в 21:00. В сообществе фанатов «Цревны» болельщиков просили прийти на стадион заранее, чтобы подготовить совместную с болельщиками из Санкт-Петербурга акцию поддержки. Футболисты обеих команд при этом сыграют в траурных повязках.

Президент России Владимир Путин вышел в эфир с телеобращением к гражданам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он объявил 24 марта днем национального траура по погибшим и выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.

О трагедии в подмосковном Красногороске ранее высказались певец Филипп Киркоров, певица Кристина Орбакайте, актер Милош Бикович, телеведущая Анастасия Ивлеева, актриса Яна Поплавская, исполнитель SHAMAN, певицы Лолита Милявская, Люся Чеботина и другие.