Товарищеский матч между сборными Германии и Италии пройдёт в Нюрнберге 31 марта без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Данное решение было принято на основании требования правительства Баварии, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
Ранее федерации футбола нескольких стран обратились к руководству УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. При этом президент УЕФА Александер Чеферин против переноса турнира и рассчитывает, что чемпионат Европы пройдёт в намеченные сроки, писал NEWS.ru.
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