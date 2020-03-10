https://static.news.ru/photo/8ee751bc-62f0-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Товарищеский матч между сборными Германии и Италии пройдёт в Нюрнберге 31 марта без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Данное решение было принято на основании требования правительства Баварии, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Ранее федерации футбола нескольких стран обратились к руководству УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. При этом президент УЕФА Александер Чеферин против переноса турнира и рассчитывает, что чемпионат Европы пройдёт в намеченные сроки, писал NEWS.ru.