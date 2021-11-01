«Тоттенхэм» уволил главного тренера

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту был отправлен в отставку с должности главного тренера английского футбольного клуба «Тоттенхэм». Помимо наставника, команду покинет весь тренерский штаб, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «шпор».

Я знаю, как сильно Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну — настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы хотели бы поблагодарить и его лично, и его тренерский штаб, а также пожелать им всего наилучшего в будущем, — заявил управляющий директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

В качестве главного тренера Нуну работал с такими командами, как греческий «Панатинаикос», португальские «Порту» и «Риу Аве», испанская «Валенсия» и английский «Вулверхэмптон». «Тоттенхэм» он возглавил 30 июля 2021 года.

Ранее стало известно, что Хави стал основным кандидатом на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые остались без наставника после того, как в отставку был отправлен нидерландец Рональд Куман. Экс-футболист «блауграны» руководил коллективом с лета 2020 года.