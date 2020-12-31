«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» со счетом 3:0 в матче чемпионата Англии.
В матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) голами отметились нападающий Харри Кейн (пенальти), полузащитник Сон Хын Мин и защитник Тоби Алдервейрелд.
Благодаря победе «Тоттенхэм» набрал 29 очков и вышел на третье место в чемпионате страны. В активе «Лидса» 23 очка (11 место). Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33 очка).
Встреча прошла в Лондоне.
Ранее медицинский штаб футбольного клуба «Бетис» выявил три случая заражения COVID-19 в команде в ходе ПЦР-тестирования перед матчем чемпионата Испании с «Севильей». Речь идёт о Мартине Монтойе, Санчесе Родригесе Хоакине и Андресе Гуардадо, сообщает пресс-служба команды. У всех болезнь протекает в лёгкой форме, игроки изолировались в своих домах и следуют протоколам, установленным испанскими органами здравоохранения, Ла Лигой и самим клубом.
Матч «Бетис» — «Севилья» должен начаться в 18:15 мск 2 января. Из-за вспышки коронавируса встреча теперь находится под угрозой срыва, писал NEWS.ru.