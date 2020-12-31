«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ

В матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) голами отметились нападающий Харри Кейн (пенальти), полузащитник Сон Хын Мин и защитник Тоби Алдервейрелд.

Благодаря победе «Тоттенхэм» набрал 29 очков и вышел на третье место в чемпионате страны. В активе «Лидса» 23 очка (11 место). Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33 очка).

Встреча прошла в Лондоне.

Ранее медицинский штаб футбольного клуба «Бетис» выявил три случая заражения COVID-19 в команде в ходе ПЦР-тестирования перед матчем чемпионата Испании с «Севильей». Речь идёт о Мартине Монтойе, Санчесе Родригесе Хоакине и Андресе Гуардадо, сообщает пресс-служба команды. У всех болезнь протекает в лёгкой форме, игроки изолировались в своих домах и следуют протоколам, установленным испанскими органами здравоохранения, Ла Лигой и самим клубом.