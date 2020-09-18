«Тоттенхэм» объявил об аренде Бэйла

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Валлийский нападающий испанского «Реала» Гарета Бэйл подписал арендное соглашение с английским «Тоттенхэмом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на один сезон.

Кроме того, «Тоттенхэм» объявил о переходе из «Реала» 23-летнего защитника Серхио Регилона. Соглашение с ним рассчитано до 2025 года.

Что касается Бэйла, то он уже выступал за англичан с 2007 по 2013 год. В тот момент переход форварда в «Реал» стал самым дорогим трансфером в истории. За игрока мадридскому клубу пришлось отдать €101 млн. За «Тоттенхэм» Бэйл провёл 203 матча, в которых забил 56 голов и сделал 58 результативных передач и стал победителем Кубка английской лиги сезона-2007/08. Бэйл также признавали лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам сезона.

За «Реал» Бэйл провел 251 матч, забив 105 голов и отдав 68 результативных передач. С мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Уэльса Бэйл стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.

Как писал NEWS.ru, в субботу бывший игрок «Реала» Родригес забил свой первый гол за «Эвертон».