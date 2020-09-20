«Тоттенхэм» на выезде добился первой победы в сезоне АПЛ

https://static.news.ru/photo/98b17d96-fb50-11ea-9b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tottenham Hotspur/facebook.com

Лондонский «Тоттенхэм» в рамках второго тура АПЛ сыграл в гостях против «Саутгемптона» и выиграл со счётом 5:2, добившись первой победы в сезоне.

Корейский игрок «шпор» Сон Хын Мин оформил покер. Ещё один мяч за лондонцев забил Харри Кейн. В составе «Саутгемптона» результативными действиями отметился Дэнни Инглс. Он записал на свой счёт дубль.

После гостевой победы «Тоттенхэм» вышел на пятое место в АПЛ. «Саутгемптон» же потерпел второе поражение подряд. Команда пока занимает 18-ю строчку в АПЛ.

В следующем туре «шпоры» на своей арене New White Hart Lane примут «Ньюкасл». «Саутгемптон» на выезде выступит против «Бёрнли».

Как ранее передавал NEWS.ru, во втором туре чемпионата Англии по футболу «Эвертон» на своём стадионе в Ливерпуле принимал «Вест Бромвич». Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:2.

В составе «ирисок» вышел бывший игрок мадридского «Реала», нападающий из Колумбии Хамес Родригес и забил свой первый гол за новый клуб. Кроме него за «Эвертон» также отличились Доминик Калверт-Льюин, оформивший хет-трик, и Майкл Кин. В составе гостей голами отметились Грэйди Диангана и Матеум Перейра.