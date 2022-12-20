Чемпионат мира в Катаре подарил болельщикам множество ярких моментов и исторических результатов на футбольных полях, однако и за их пределами было множество скандальных и очень интересных событий. Рассказываем подробнее о главных околофутбольных моментах минувшего мундиаля.
Сухой закон
Мировое первенство в Катаре стало максимально нетипичным с точки зрения доступности, а точнее, недоступности алкоголя. Никаких Никольских улиц, как в Москве, где болельщики всех стран мира могли вдоволь натанцеваться, напеться и хорошенечко принять на грудь, в катарских городах не могло быть по определению. Катарские власти не стали делать никаких послаблений, а потому найти алкоголь не только в магазинах, но и в барах было весьма проблематично.
Островками свободы должны были стать стадионы и фан-зоны, где продажа пива изначально предусматривалась, однако за несколько дней до старта турнира катарские власти через ФИФА объявили о введении на аренах сухого закона. Алкоголь остался только в фан-зонах, где с ним тоже было все непросто. Во-первых 0,5 литра напитка реализовывали по астрономической цене — примерно 1000 рублей, а во-вторых, продажи открывались только с 16:00. Посетители дневных матчей просто не успевали к ним подготовиться.
От притеснения продажи пива страдали многие болельщики, производитель напитка и ФИФА, но Катар не прогнулся. Так что фанатам пришлось адаптироваться к новой реальности.
Королева красоты
Главной бунтаркой на ЧМ в Катаре стала хорватская модель Ивана Кнолль, которая посещала все матчи сборной своей страны. Для этих целей она выбирала откровенные наряды в цветах родного флага, причем очень сексуально и вызывающе это выглядело даже для искушенных европейцев. Что уж говорить о местных болельщиках.
Поначалу Иване поступали угрозы, после которых многие другие девушки как минимум стали бы одеваться целомудреннее, а как максимум — совсем бы отказались от посещения стадионов. Однако отважная хорватка продолжила будоражить арабский мир откровенными нарядами и, кажется, одержала в этой дуэли победу.
Голоса критиков стали звучать тише, а Кнолль к концу турнира стала одной из главных его звезд. Хорватка даже обещала раздеться в случае победы своей сборной на ЧМ, но Лука Модрич и компания не смогли обеспечить миру яркий перформанс.
Некоторые сообщения, которые я получила в социальных сетях, были приглашениями на встречу от футболистов, играющих на чемпионате мира. Я просто веселюсь со всеми. Полагаю, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не хочу ни с кем здесь встречаться. Мое намерение состоит в том, чтобы заставить людей улыбаться, вот и все, — рассказывала Кнолль The Daily Mail.
Фейковые болельщики
Катар имел большие проблемы с количеством жилья и его стоимостью для болельщиков. Несмотря на масштабную стройку перед турниром, гостиниц все равно не хватало, многие либо были вынуждены летать на матчи из соседних стран, либо жить в очень дорогих или слишком дешевых отелях без удобств. В таких условиях стадионы легко могли бы быть полупустыми, но на выручку пришли местные мигранты, которые в основном представляют страны Юго-Восточной Азии.
Так появились тысячи болельщиков сборной Бразилии, Аргентины, Португалии, Испании, которые, скорее всего, никогда и не бывали в этих странах. Наряженные в цвета разных команд индийцы и пакистанцы заполняли стадионы, но такой мощной поддержки, как от настоящих фанатов своих сборных, они, конечно, оказать не могли.
Смерть на трибунах
Чемпионат мира из-за климатических особенностей Катара впервые в истории проводился зимой, но и в это время года в стране достаточно жарко. При этом так и неясно, связаны ли две смерти журналистов прямо во время матчей с высокой температурой воздуха.
10 декабря во время работы на турнире скончался фотограф Халид аль‑Мисслам, представлявший местный телеканал Alkass. О причинах случившегося ничего не сообщалось.
За день до этого во время великого четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами умер американский репортер CBS Sports Грант Уол. Он потерял сознание прямо в пресс-ложе, а медики не смогли его реанимировать. Официальной причиной смерти называли сердечный приступ, однако родственники американца заявили, что он мог стать жертвой спланированного убийства из-за того, что на матчах турнира демонстрировал радужный флаг. Правда, родные Уола не уточнили, как именно его устранили.
Радужные войны
Война с радужной символикой стала одним из главных трендов минувшего чемпионата мира. Пропихнуть этот символ на трибуны, поле и в другие места скопления людей пытались многие. Цель — обратить внимание мировой общественности на проблемы с соблюдением прав представителей ЛГБТ в Катаре. Преуспеть в этом хотели и футболисты нескольких европейских сборных, однако ФИФА наотрез отказалась давать добро на использование капитанских повязок радужного цвета.
В этой битве были и случайные жертвы. Так, один из местных болельщиков отобрал у бразильского журналиста и растоптал флаг, на котором заметил изображение радуги. Позже оказалось, что это флаг бразильского штата Пернамбуку, на котором радуга оказалась задолго до того, как мир обеспокоился соблюдением прав представителей ЛГБТ.
Ближе к середине турнира катарские власти осознали, что тотальная война со всем радужным не приносит желаемого эффекта и лишь больше усиливает истерию по этому поводу. Было принято мудрое решение об отмене тотального эмбарго на радужные символы для болельщиков, после чего градус напряженности в этом вопросе резко снизился.
Бойцовский клуб
На чемпионате мира «отличился» и экс-игрок «Анжи», «Интера», «Барселоны» и «Реала» Самюэль Это’О. Он давно завязал с футболом и не мог помочь сборной Камеруна на поле, однако нашел шанс проявить себя за его пределами. После четвертьфинального матча между Бразилией и Южной Кореей Это’О мирно общался и фотографировался с болельщиками, пока на горизонте не появился алжирский блогер, который задал экс-форварду вопрос, касающийся матча Алжира и Камеруна на последнем Кубе Африки.
В той встрече победу одержали камерунцы, а многие алжирцы считают судейство предвзятым. Возвращение к этой теме взбесило занимающего пост президента Федерации футбола Камеруна Это’О, и он с агрессией направился к блогеру. Один из спутников камерунца оттолкнул алжирца, тот уронил камеру и нагнулся за ней. Именно в этот момент Это’О мощно пробил коленом в голову обидчику. Тот, к счастью, избежал серьезных травм, но подал на футболиста заявление в полицию. Так что эта история, в отличие от мирового чемпионата в Катаре, еще не закончена.