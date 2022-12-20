Топ-модель, дефицит пива и фейковые фаны: чем запомнится ЧМ помимо футбола Турнир впервые проходил в живущей по шариату стране, что точно сделало его особенным

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Хорватская модель Ивана Кнолль

Чемпионат мира в Катаре подарил болельщикам множество ярких моментов и исторических результатов на футбольных полях, однако и за их пределами было множество скандальных и очень интересных событий. Рассказываем подробнее о главных околофутбольных моментах минувшего мундиаля.

Сухой закон

Мировое первенство в Катаре стало максимально нетипичным с точки зрения доступности, а точнее, недоступности алкоголя. Никаких Никольских улиц, как в Москве, где болельщики всех стран мира могли вдоволь натанцеваться, напеться и хорошенечко принять на грудь, в катарских городах не могло быть по определению. Катарские власти не стали делать никаких послаблений, а потому найти алкоголь не только в магазинах, но и в барах было весьма проблематично.

Островками свободы должны были стать стадионы и фан-зоны, где продажа пива изначально предусматривалась, однако за несколько дней до старта турнира катарские власти через ФИФА объявили о введении на аренах сухого закона. Алкоголь остался только в фан-зонах, где с ним тоже было все непросто. Во-первых 0,5 литра напитка реализовывали по астрономической цене — примерно 1000 рублей, а во-вторых, продажи открывались только с 16:00. Посетители дневных матчей просто не успевали к ним подготовиться.

От притеснения продажи пива страдали многие болельщики, производитель напитка и ФИФА, но Катар не прогнулся. Так что фанатам пришлось адаптироваться к новой реальности.

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Пиво в фан-зоне в Катаре

Королева красоты

Главной бунтаркой на ЧМ в Катаре стала хорватская модель Ивана Кнолль, которая посещала все матчи сборной своей страны. Для этих целей она выбирала откровенные наряды в цветах родного флага, причем очень сексуально и вызывающе это выглядело даже для искушенных европейцев. Что уж говорить о местных болельщиках.

Поначалу Иване поступали угрозы, после которых многие другие девушки как минимум стали бы одеваться целомудреннее, а как максимум — совсем бы отказались от посещения стадионов. Однако отважная хорватка продолжила будоражить арабский мир откровенными нарядами и, кажется, одержала в этой дуэли победу.

Голоса критиков стали звучать тише, а Кнолль к концу турнира стала одной из главных его звезд. Хорватка даже обещала раздеться в случае победы своей сборной на ЧМ, но Лука Модрич и компания не смогли обеспечить миру яркий перформанс.

Некоторые сообщения, которые я получила в социальных сетях, были приглашениями на встречу от футболистов, играющих на чемпионате мира. Я просто веселюсь со всеми. Полагаю, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не хочу ни с кем здесь встречаться. Мое намерение состоит в том, чтобы заставить людей улыбаться, вот и все, — рассказывала Кнолль The Daily Mail.

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Чемпионат мира по футболу в Катаре

Фейковые болельщики

Катар имел большие проблемы с количеством жилья и его стоимостью для болельщиков. Несмотря на масштабную стройку перед турниром, гостиниц все равно не хватало, многие либо были вынуждены летать на матчи из соседних стран, либо жить в очень дорогих или слишком дешевых отелях без удобств. В таких условиях стадионы легко могли бы быть полупустыми, но на выручку пришли местные мигранты, которые в основном представляют страны Юго-Восточной Азии.

Так появились тысячи болельщиков сборной Бразилии, Аргентины, Португалии, Испании, которые, скорее всего, никогда и не бывали в этих странах. Наряженные в цвета разных команд индийцы и пакистанцы заполняли стадионы, но такой мощной поддержки, как от настоящих фанатов своих сборных, они, конечно, оказать не могли.

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Фестиваль болельщиков

Смерть на трибунах

Чемпионат мира из-за климатических особенностей Катара впервые в истории проводился зимой, но и в это время года в стране достаточно жарко. При этом так и неясно, связаны ли две смерти журналистов прямо во время матчей с высокой температурой воздуха.

10 декабря во время работы на турнире скончался фотограф Халид аль‑Мисслам, представлявший местный телеканал Alkass. О причинах случившегося ничего не сообщалось.

За день до этого во время великого четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами умер американский репортер CBS Sports Грант Уол. Он потерял сознание прямо в пресс-ложе, а медики не смогли его реанимировать. Официальной причиной смерти называли сердечный приступ, однако родственники американца заявили, что он мог стать жертвой спланированного убийства из-за того, что на матчах турнира демонстрировал радужный флаг. Правда, родные Уола не уточнили, как именно его устранили.

Фото: Meng Yongmin/XinHua/Global Look Press Фотография журналиста Гранта Уола из США, который потерял сознание и скончался в пресс-зоне стадиона

Радужные войны

Война с радужной символикой стала одним из главных трендов минувшего чемпионата мира. Пропихнуть этот символ на трибуны, поле и в другие места скопления людей пытались многие. Цель — обратить внимание мировой общественности на проблемы с соблюдением прав представителей ЛГБТ в Катаре. Преуспеть в этом хотели и футболисты нескольких европейских сборных, однако ФИФА наотрез отказалась давать добро на использование капитанских повязок радужного цвета.

В этой битве были и случайные жертвы. Так, один из местных болельщиков отобрал у бразильского журналиста и растоптал флаг, на котором заметил изображение радуги. Позже оказалось, что это флаг бразильского штата Пернамбуку, на котором радуга оказалась задолго до того, как мир обеспокоился соблюдением прав представителей ЛГБТ.

Ближе к середине турнира катарские власти осознали, что тотальная война со всем радужным не приносит желаемого эффекта и лишь больше усиливает истерию по этому поводу. Было принято мудрое решение об отмене тотального эмбарго на радужные символы для болельщиков, после чего градус напряженности в этом вопросе резко снизился.

Фото: IMAGO/UWE KRAFT/Global Look Press Бразильские фанаты на чемпионате мира по футболу в Катаре

Бойцовский клуб

На чемпионате мира «отличился» и экс-игрок «Анжи», «Интера», «Барселоны» и «Реала» Самюэль Это’О. Он давно завязал с футболом и не мог помочь сборной Камеруна на поле, однако нашел шанс проявить себя за его пределами. После четвертьфинального матча между Бразилией и Южной Кореей Это’О мирно общался и фотографировался с болельщиками, пока на горизонте не появился алжирский блогер, который задал экс-форварду вопрос, касающийся матча Алжира и Камеруна на последнем Кубе Африки.

В той встрече победу одержали камерунцы, а многие алжирцы считают судейство предвзятым. Возвращение к этой теме взбесило занимающего пост президента Федерации футбола Камеруна Это’О, и он с агрессией направился к блогеру. Один из спутников камерунца оттолкнул алжирца, тот уронил камеру и нагнулся за ней. Именно в этот момент Это’О мощно пробил коленом в голову обидчику. Тот, к счастью, избежал серьезных травм, но подал на футболиста заявление в полицию. Так что эта история, в отличие от мирового чемпионата в Катаре, еще не закончена.