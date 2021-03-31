Тони Кроос назвал причины, из-за которых не стоит проводить ЧМ в Катаре

https://static.news.ru/photo/bf16ad16-9232-11eb-a242-96000091f725_660.jpg Тони Кроос Фото: Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Реал» и сборной Германии Тони Кроос высказался относительно места проведения чемпионата мира по футболу. Соревнования пройдут в Катаре в 2022 году.

Я считаю неправильным решение отдать чемпионат мира Катару. Но обсуждение бойкота турнира началось с большим запозданием. Катар — это не футбольная страна, поэтому проводить там этот турнир нелогично, — приводит слова Крооса Deutsche Welle.

По его мнению, рабочие трудятся без перерыва при 50-градусной жаре, при этом их не снабжают достаточным количеством еды и воды. Кроме того, никто не даёт гарантию безопасности, а оказание экстренных медицинских услуг и вовсе отсутствует, не говоря уже о насилии, которое применяется к трудящимся.

Нужно называть вещи своими именами. Например, в Катаре гомосексуальность является преступлением, таких людей преследуют по закону, — добавил футболист.

Тем не менее Кроос не видит никакого смысла сейчас бойкотировать турнир, учитывая, сколько времени с момента передачи прав на проведение ЧМ прошло.

Ранее издание The Guardian опубликовало материал, в котором сообщалось о том, что более 6500 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре за 10 лет с тех пор, как ФИФА предоставила стране право на проведение чемпионата мира 2022 года.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил причины поражения своей команды в матче отборочного этапа к предстоящему ЧМ, писал NEWS.ru.