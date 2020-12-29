Томас Тухель покинул пост главного тренера «Пари Сен-Жермен»

https://static.news.ru/photo/fc396f1e-49c4-11eb-9527-fa163e074e61_660.jpg Томас Тухель Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля. Немецкий специалист покинул команду после полутора лет работы.

Я хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его штаб за всё, что они сделали для клуба. Томас вложил в работу много энергии и страсти, и мы, конечно, будем помнить хорошие моменты, которые делили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем, — сказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, чьи слова приводит официальный сайт парижан.

Томас Тухель возглавил ПСЖ в июле 2018 года. Он дважды привёл команду к чемпионству, помог ей завоевать Кубок Франции и Кубок лиги, а также впервые в истории вывел столичный клуб в финал Лиги чемпионов.

Несмотря на это, руководство парижан приняло решение расстаться с тренером. Официальные причины не озвучивались, но, по данным СМИ, отставку спровоцировала скандальная ситуация на матче Лиги чемпионов против турецкого «Истанбул Башакшехир».

Тогда игра была прервана из-за того, что обе команды покинули поле. Таким образом они выразили протест против того, что один из румынских арбитров назвал «чёрным» игрока турецкой команды Пьера Вебо. В раздевалке Тухель призывал своих футболистов вернуться и доиграть матч, но не всем это понравилось — некоторые сочли, что тренер потакает проявлениям расизма. Именно это и подорвало до того вполне благополучную обстановку внутри команды.

Сам Тухель, стоит отметить, не ждал, что его исключительно спортивный порыв будет расценён таким образом. Французские журналисты сообщают, что он пришёл в ярость, когда спортивный директор ПСЖ Леонардо уведомил его об увольнении. Впрочем, злость немца компенсирует внушительная неустойка, которую он получит за расторжение контракта, рассчитанного до июня 2021 года. Ожидается, что клуб выплатит специалисту €6 млн при годовой зарплате, которая составляла €7,5 млн.

Будущее Тухеля пока под вопросом, но СМИ активно сватают его в лондонский «Челси», руководство которого контактировало с немцем ещё в 2017 году. Что же касается ПСЖ, то преемником Тухеля почти наверняка станет Маурисио Почеттино. Ожидается, что он подпишет с клубом трёхлетний контракт.

Ранее NEWS.ru писал, что после почти семи лет работы в тренерском штабе московского ЦСКА клуб покинул старший тренер команды Сергей Овчинников. Вместе с ним ушёл тренер Виктор Онопко, работавший в стане «красно-синих» с осени 2009 года.