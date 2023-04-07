«Типичный путник Верхнего Ларса»: писатель Лекух о Кержакове Писатель Лекух считает, что Кержаков вернется в Россию, когда у него закончатся деньги

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Российский футболист Александр Кержаков

Писатель Дмитрий Лекух в разговоре с NEWS.ru заявил, что экс-футболист сборной России Александр Кержаков является типичным представителем «путника Верхнего Ларса», который вернется в Россию, когда понадобятся деньги. Писатель уверен, что отъезд из страны не скажется на карьере спортсмена.

Это, скорее, личная характеристика Кержакова, вполне типичная для «путника Верхнего Ларса», — с одной стороны привыкшего тереться вокруг государевых денег, с другой — жить «в тусовочке». Пересидит, да вернется, как деньги остро понадобятся. Поскольку не делал резких антироссийских заявлений на карьере его это не скажется почти никак, — сказал Лекух.

Кержаков сообщил в интервью, что покинул Россию вместе со своей семьей сразу после объявления о мобилизации. По его словам, ему стало страшно из-за всего происходящего. Сейчас 40-летний спортсмен находится в Дубае.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Кержаков может выбирать, где ему жить, так как имеет право на собственное мнение. Однако бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили сказал, что не может думать за других людей, но родину свою надо любить.