Тиньков прокомментировал скандал с видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/e38c8bb8-4aa5-11eb-977a-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

Предприниматель Олег Тиньков прокомментировал публикацию скандального видео с участием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

По его словам, он не смотрел данное видео, ведь копаться в грязи — это довольно низко. Также бизнесмен отметил, что совсем не понимает, почему упомянутая тема так обсуждалась.

Человек делает то, что делают все. Я вообще даже отказываюсь это анализировать и о чём-то думать. Пиар или не пиар. Россия себя опять показала отсталой страной, — подчеркнул Тиньков, слова которого приводит Sports.ru.

Интимное видео с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный вандал поджёг в подмосковном Подольске алюминиевую фигуру нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артёма Дзюбы.