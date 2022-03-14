«Тимощука интересуют только бабки»: Уткин о позиции тренера «Зенита»
Уткин: у Тимощука просто не может быть никакой позиции, его интересуют только деньги
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:27, 14 марта 2022
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Известный футбольный блогер и журналист Владимир Уткин заявил, что у помощника главного тренера «Зенита» Анатолия Тимощука никогда не было общественной позиции, его интересуют только деньги, сообщает Sport24. Ранее комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с инициативой лишить всех государственных наград бывшего капитана сборной страны Анатолия Тимощука. Спортсмена обвиняют в том, что он нигде не высказался о политической обстановке на Украине.
Общественная позиция Тимощука мне по тугому барабану. Тем более, что, по моим представлениям, у Тимощука просто не может быть никакой позиции. Его интересуют только и исключительно бабки, — сказал Уткин.
Ранее сообщалось, что в «Зените» заявили, что решение Украинской ассоциации футбола по лишению тренерской лицензии помощника главного тренера их команды Анатолия Тимощука является жестом политической манипуляции.