«Тимощука интересуют только бабки»: Уткин о позиции тренера «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что ему невероятно «больно за свою Родину, за Украину». На странице в Instagram спортсмен пожелал добра и мира свободолюбивой Украине. По его мнению, миром должны править гуманность, любовь и доброта.

Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину! Я желаю...