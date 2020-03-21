https://static.news.ru/photo/188ce1c0-6b9d-11ea-a38c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший капитан футбольного клуба «Зенит», а ныне тренер петербургской команды Анатолий Тимощук считает, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), который был приостановлен из-за распространения коронавируса, необходимо доиграть.
Для того чтобы не было таких разговоров, чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы доиграть оставшиеся матчи, не вызывая каких-либо вопросов или споров, — цитирует Тимощука РИА Новости.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко высказал мнение о том, как поступить в случае досрочного завершения РПЛ из-за коронавируса. Он считает, что будет неправильно присудить чемпионство «Зениту».