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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко высказал мнение о том, как поступить в случае досрочного завершения Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса.

Неправильно присудить чемпионство «Зениту», лучше аннулировать итоги чемпионата, если не будет возможности доиграть турнир целиком. А уже с нового сезона начать новый чемпионат, — цитирует Павлюченко РИА Новости. Ранее Российский...