https://static.news.ru/photo/18c23d78-4110-11ea-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Партизан» Београд/vk.com

Восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов будет экспертом на межсезонном турнире в Дохе с участием московских «Спартака», «Локомотива», «Ростова» и белградского «Партизана».

Участие команды «Партизан» придаёт определённую интригу. И я думаю, что они едут не только готовиться к чемпионату (Сербии. — NEWS.ru), а едут, чтобы обыграть наши лучшие команды. Поэтому турнир становится интереснее, каждая игра будет всё больше походить на чемпионат, потому что любая победа в таком турнире придаёт силу и уверенность командам даже в подготовке, — приводит слова Тихонова пресс-служба «Матч ТВ».

Легенда «Спартака» и сборной России станет основным экспертом студии, которая будет работать на Кубке Париматч Премьер с 1 по 9 февраля. Комментировать матчи будут Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян, Тимур Журавель, Роман Трушечкин.

Как писал NEWS.ru, команды сыграют друг с другом по одному разу. В матче открытия «Локомотив» встретится с восьмикратным чемпионом Сербии.