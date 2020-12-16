Тихонов объяснил осенний провал российских футболистов в еврокубках

Российский тренер Андрей Тихонов заявил, что состязания в Российской премьер-лиге (РПЛ) не способствую успешному выступлению отечественных клубов в европейских кубках. По его словам, РПЛ является очень медленным чемпионатом.
Бывший игрок «Спартака» отметил, что лучшие клубы РПЛ, попадая на международную арену, не могут справиться со скоростями,
Мы не конкурируем даже со средними командами Европы, — подчеркнул Тихонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из шести клубов РПЛ только «Краснодар» смог выйти в весеннюю часть еврокубков. После третьего места на групповом этапе Лиги чемпионов южане попали в Лигу Европы. Там в 1/16 финала их ждёт противостояние с загребским «Динамо». Первые матчи стадии плей-офф запланированы на 18 февраля, ответные — на 25 февраля.