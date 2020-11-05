Тест на коронавирус вратаря Шунина дал сомнительный результат

https://static.news.ru/photo/9ae0b004-1f7d-11eb-b234-fa163e074e61_660.jpg

Вратарь сборной России и «Динамо» Антон Шунин получил сомнительный результат теста на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы футбольного клуба.

Как уточняется, в настоящее время Шунин полностью изолирован от команды и находится на карантине. Как заверил сам футболист, он чувствует себя хорошо.

Примечательно, что тесты других игроков и тренерского штаба «Динамо» показали отрицательные результаты.

Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.

Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.