Тест на коронавирус Дибалы четвёртый раз дал положительный результат

https://static.news.ru/photo/2dfb9cfc-89f4-11ea-abdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала в четвёртый раз сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

В настоящий момент футболист планирует пройти более интенсивное лечение, так как в мае «Ювентус» должен возобновить тренировки. Дибала сдаст кровь для анализа на наличие антител, если они будут выявлены, то врачи назначат дальнейшее лечение, сообщает Football Italia.

В марте футболист сам писал в социальных сетях, что заразился коронавирусом. После этого он сообщил о выздоровлении. В начале апреля он и его девушка снова рассказали о положительных результатах тестов.

Ранее сообщалось, что технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом. Ранее Паоло Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Сейчас он с сыном чувствуют себя хорошо, писал NEWS.ru.