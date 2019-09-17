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Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехники во время матча группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером».

Кроме того, «железнодорожники» призвали фанатов не поддаваться на провокации, чтобы клуб не подвергся санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), говорится в сообщении пресс-службы клуба. Также в «Локомотиве» сообщили,...