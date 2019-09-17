Музыкальная рок-группа Tequilajazzz даст концерт перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Зенитом» (Санкт-Петербург).
Матч состоится 28 сентября на «РЖД Арене».
На Эльбрусе они уже играли, теперь сыграют перед футбольным матчем. 28 сентября слушаем группу Tequilajazzz на «РЖД Арене»!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv)
Концерт и футбольное пиршество
#ЛокоЗенитпри участии представителей России в Лиге чемпионов в одном билете. Покупай сейчас: https://t.co/qtjC2PsMt6 pic.twitter.com/W8eqwzOUmh September 17, 2019
Ранее «Локомотив» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехники во время матча группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером», писал News.ru.