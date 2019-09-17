Фото: Serj Longrey/Валентин Монастырский/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Музыкальная рок-группа Tequilajazzz даст концерт перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Зенитом» (Санкт-Петербург).

Матч состоится 28 сентября на «РЖД Арене».

Ранее «Локомотив» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехники во время матча группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером», писал News.ru.

 

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