«Не должно быть Элтона Джона?»: Губерниев о словах Беседина про ЛГБТ

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на высказывания нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артёма Беседина об ЛГБТ-сообществе. Согласно логике футболиста, тогда, например, не должно быть Элтона Джона, отметил телеведущий. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к. Правильно ли понимаю, что согласно его логике, не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри? Он предлагает организовывать концлагеря или что? — сказал Губерниев.

Ранее Беседин заявил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации не имеют права на существование. По его словам, в Испании он видел много всего на эту тему: флаги, клубы, людей, ходящих за ручку. Футболист признался, что ему было неприятно наблюдать за этим.

Ранее бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков сообщил, что в Италии можно видеть двух мужчин целующимися, а в России — нет, потому что «у нас другой менталитет». В толерантной Европе всё возможно, подчеркнул он.