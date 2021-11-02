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Футбол

«Не должно быть Элтона Джона?»: Губерниев о словах Беседина про ЛГБТ

17:21, 02 ноября 2021
«Не должно быть Элтона Джона?»: Губерниев о словах Беседина про ЛГБТ Элтон Джон Фото: Nhs/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на высказывания нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артёма Беседина об ЛГБТ-сообществе. Согласно логике футболиста, тогда, например, не должно быть Элтона Джона, отметил телеведущий. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к. Правильно ли понимаю, что согласно его логике, не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри? Он предлагает организовывать концлагеря или что?сказал Губерниев. 

Ранее Беседин заявил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации не имеют права на существование. По его словам, в Испании он видел много всего на эту тему: флаги, клубы, людей, ходящих за ручку. Футболист признался, что ему было неприятно наблюдать за этим.

Ранее бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков сообщил, что в Италии можно видеть двух мужчин целующимися, а в России — нет, потому что «у нас другой менталитет». В толерантной Европе всё возможно, подчеркнул он.

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