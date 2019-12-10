Для многих Дмитрий Сычёв является символом того успешного «Локомотива», который был грозной силой в начале нулевых. Вряд ли кто-то вспомнит спартаковское прошлое форварда, который щеголял по базе в Тарасовке в майке «Кто мы? Мясо», а затем спустя какое-то время сбежал во французский «Марсель». Там, кстати, имел место даже небольшой скандал с трансфером, который вылился в небольшую дисквалификацию игрока.

Сычёв стал одним из тех, кто привёл наш футбол к его пока что максимальному пику — бронзовым медалям чемпионата Европы — 2008. А если копнуть глубже и вспомнить ЧМ-2002, — да, именно тот, когда в Москве начались погромы после неудачи национальной команды в Корее и Японии, именно Сычёв будет светлым пятном наравне с Александром Кержаковым, которые чуть скрасили нам впечатления от турнира и от поражения от Бельгии в последнем туре группового раунда. Сычёв тогда стал самым молодым автором гола того мундиаля, а после покидал поле со слезами на глазах. Как было не влюбиться в того мальчишку, который подарил надежду на хорошее будущее российского футбола?

dsychev11/instagram.com

Но по-настоящему Дима смог себя проявить в «Локомотиве», за который он выступал с 2004 по 2015 год. Понятно, что ближе к концу своего «железнодорожного» пути его отправляли скитаться по различным сомнительным арендам. Один «Окжетпес» чего стоит. Там и нижегородская «Волга» мелькала, и минское «Динамо». Но Сычёв уже перестал получать кайф от игры в мяч, уже тогда его сердце покорил сёрфинг, который смог затмить даже футбол.

Чтобы быть поближе к волнам и доске, Дмитрий Евгеньевич даже пытался трудоустроиться в клубах Вьетнама, Малайзии, Ирана, Индонезии, Индии, австралийском «Сиднее». Всё ради того, чтобы одно дело жизни плавно смогло перетечь в другое.

dsychev11/instagram.com

Форвард засветился даже в пляжном «Локомотиве», но так и не смог стать полноценной единицей, как Александр Филимонов, взявший с пляжной сборной России звание чемпиона мира. Возвращение Сёмина в «Локо» подарило фанатам надежду на то, что их кумир в 2017 году сможет перезапустить карьеру, начав, правда, с «Казанки» в первенстве ПФЛ. Именно так и рассчитывали — через ПФЛ к РФПЛ (это уже сейчас из названия лиги убрали «футбольную»). Но после сезона во второй лиге Сычёв на целый год пропал со всех футбольных радаров. Его ждали в «Казанке», надеялись на продолжение сотрудничества, но Дмитрий растворился так быстро, что даже не успел со всеми попрощаться.

Этим летом Сычёва позвали поднимать футбол в Армении, чтобы он своим именем и регалиями смог привлечь внимание и дополнительных спонсоров. Инициатором подписания контракта «Пюника» с нападающим был хорошо известный специалист Александр Тарханов, который сначала возглавлял команду в качестве тренера, а затем стал вице-президентом клуба.

Но с лета Дмитрий так и не провёл на поле ни одной встречи, а в начале декабря армянский коллектив расторг с нападающим однолетний контракт. Видно, что Сычёв взял паузу на несколько дней, посмотрел, какие варианты продолжения карьеры есть, а затем объявил о своём уходе из профессионального спорта.

dsychev11/instagram.com

Понятно, что человеку, которому одинаково нравится как гонять с друзьями шайбу (он даже принимал участие в Матче звёзд КХЛ в Казани, куда его пригласил экс-хоккеист «Салавата Юлаева» и «Авангарда» Антон Бурдасов), так и сёрфить на каких-то южных курортах, футбол несколько мешал заниматься любимыми делами. Теперь же на своих увлечениях можно сконцентрироваться полностью. Спасибо тебе, Дмитрий Евгеньевич! Больших волн.